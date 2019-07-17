Son Dakika Haberleri: Polis, pazar tezgahlarında uyuşturucu aradı
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Polis, pazar tezgahlarında uyuşturucu aradı

2 saat önce

Adana'da özel harekat ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde semt pazarındaki tezgahlarda da uyuşturucu arandı.

Adana'da özel harekat ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde semt pazarındaki tezgahlarda da uyuşturucu arandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçedeki Şakirpaşa, Ova, Onur ve Uçak mahallelerinde şüpheli kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede terör, narkotik, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar ekipleriyle iş yeri, araç ve motosikletlerde arama yapıldı.
Narkotik ekibi, bölgedeki bir semt pazarına girerek sebze ve meyve tezgahlarında da arama yaptı. Ekip, tezgahlardaki karpuz ve soğanların arasına gizlenmiş uyuşturucu olup olmadığını kontrol etti.
Denetim kapsamında bin 114 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı, 37 umuma açık iş yeri kontrol edildi, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 3 aracın sürücüsüne 2 bin 253 lira trafik cezası uygulanırken, bir araç trafikten men edildi.
Polis, pazar tezgahlarında uyuşturucu aradı
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:11 Kaynak: AA
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