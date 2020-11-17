Polis pazar yerinde denetimi sıklaştırdı - Son Dakika

Polis pazar yerinde denetimi sıklaştırdı
17.11.2020 16:02
Adıyaman polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında özellikle pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.
Adıyaman polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında özellikle pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.
Korona virüs denetimleri kapsamında polis ekipleri kalabalık yerlerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Polis ekipleri halkın ve toplumun sağlığını korumak için alınan kararları uyguluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan ve sigara içilmesinin yasaklandığı alanlarda sigara içen şahıslarla ilgili denetimlerine devam ediyor.
Daha önceden toplu taşıma araçları, park ve bahçelerde yapılan denetimlerin halk sağlığı için pazarlarda, şehir merkezinde kalabalık yerlerinde sürdüğü bildirildi. - ADIYAMAN
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