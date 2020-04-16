Polis, pazarda sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı - Son Dakika

ADANA'da, polis ekipleri, semt pazarlarında koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan semt pazarlarında denetime çıktı. Pazarda koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarına uymadan alışveriş yapan vatandaşlar, ekipler tarafından uyarıldı. Ayrıca yoğunluğu önlemek amacıyla yine pazar girişlerinde bulunan görevliler, vatandaşları içeriye tek tek aldı. Belediye ekipleri de maskesiz gelen kişilere maske dağıtarak, ellerini dezenfekte etmelerini istedi.