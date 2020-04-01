Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için bariyer kurdu - Son Dakika
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Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için bariyer kurdu

6 saat önce

Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için bariyer kurduAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerinin başlaması üzerine polis, PTT şubeleri önünde sıra bekleyenlerin arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyer kurdu.

Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için bariyer kurdu

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerinin başlaması üzerine polis, PTT şubeleri önünde sıra bekleyenlerin arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyer kurdu.

Yeni tip koronovirüs salgını tedbirlerinin ardından ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme bugün itibariyle başladı. Buna göre 1000 liralık destek, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen çalışmalarla 1000'er liralık ödeme, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye PTT aracılığıyla ulaşacak. Ayrıca PTT Kartı olanlar 1000 liralık desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekebilecek.

Adana'da ise bugün ödemelerin başlamasıyla ihtiyaç sahibi aileler yardım paralarını çekebilmek için PTT şubeleri önünde sabahın ilk ışıklarından itibaren sıraya girdi. Polis, şubeler önünde kalabalık olacağının göz önünde bulundurarak sıra bekleyenlerin arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyerler kurdu. Şubelerden para çekmeye gelen vatandaşlar bu sırayla teker teker kapı önünde ateşleri ölçüldükten sonra işlemlerini gerçekleştirdi.

'KALABALIK OLACAK DİYE KORKUYORDUK'

PTT önünde kalabalık içinde bekleyeceğinden korktuğunu ama polisin bariyer önlemiyle hem sosyal mesafenin korunduğunu hem de düzenli olarak işlemlerinin ilerlediğini belirten Yılmaz Bartek, 'Çok güzel bir tedbir örneği olmuş. Ayrıca bu yardım içinde devletimize teşekkür ediyoruz' dedi.

Koronavirüsünden korunmak için polisin aldığı önlemi takdir ettiğini söyleyen Hatice Koşar ise "Bunların yanı sıra namaz kılalım, abdest alalım, Allah'a dua edelim. Sadece el yıkamakla olmaz" diye konuştu. Polisin aldığı önlem sayesinde sıranın düzgün ve sağlıklı ilerlediğini dile getiren Emine Ölkeli ise her zaman bu tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için bariyer kurdu

Polis, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:48 Kaynak: DHA

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