Polis, PTT önündeki sıra tartışmasına müdahale etti - Son Dakika

Polis, PTT önündeki sıra tartışmasına müdahale etti
6 saat önce
Polis, PTT önündeki sıra tartışmasına müdahale etti Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1000'er liralık yardım paralarını almak için PTT şubesine gelen vatandaşlar, polisin sosyal mesafeye uyun çağrılarına aldırmadı.
Polis, PTT önündeki sıra tartışmasına müdahale etti
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1000'er liralık yardım paralarını almak için PTT şubesine gelen vatandaşlar, polisin sosyal mesafeye uyun çağrılarına aldırmadı.
Ödemelerin başlaması nedeniyle vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren PTT şubeleri ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cumhuriyet Mahallesinde bulunan PTT şubesi önündeki kalabalık polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar arasında ara ara sıra tartışmasına girenler oldu.
Polis ekiplerinin sık sık uyarılarına rağmen vatandaşlar sosyal mesafeyi korumadı. Polis ekipleri de bariyerler kurarak izdiham yaşanmasına engel oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:44 Kaynak: İHA
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