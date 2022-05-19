Polis ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Polis ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirdi

19.05.2022 09:37
Polis ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirdi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde durdurulan bir otomobilde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde durdurulan bir otomobilde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Başmakçı ilçesi girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, tüfeğe ait 8 adet mermi ve 6.36 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan N.S., E.T ve R.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da ev ve arazide uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Diyarbakır'da ev ve arazide uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 09:43:39. #1.12#
SON DAKİKA: Polis ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement