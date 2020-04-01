Polis, sağlık çalışanlarına siren ve anonslarla moral verdi - Son Dakika

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Polis, sağlık çalışanlarına siren ve anonslarla moral verdi
28 dakika önce
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık ekiplerini siren çalarak ve anons yaparak destekledi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık ekiplerini siren çalarak ve anons yaparak destekledi.
Polisler, Iğdır Devlet Hastanesi önünde Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), ekip araçları ve zırhlı araçlarla sağlık çalışanları için bir araya geldi.
Araçların üstündeki çakar lambaları açan polisler, bir süre de araçların sirenlerini çaldı.
Sirenlerin ardından tüm araçlardan "Iğdır polisi size minnettardır, sizi seviyoruz" şeklinde anons yapan polisler, daha sonra araçlarından inerek sağlık personelini alkışladı.
Polislerin etkinliğine hastanedeki sağlık çalışanları da alkışlarla karşılık verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:23 Kaynak: AA
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