Son Dakika Haberleri: Polis sahipsiz koyunların başında nöbet tuttu
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Polis sahipsiz koyunların başında nöbet tuttu

1 saat önce

Sivas'ta polis memurları, sürüsünden ayrılıp karayoluna çıkan dört koyun ve bir keçinin sahipleri bulunamadığı için başlarında nöbet tuttu.

Polis sahipsiz koyunların başında nöbet tuttu, System.String[]
Sivas'ta polis memurları, sürüsünden ayrılıp karayoluna çıkan dört koyun ve bir keçinin sahipleri bulunamadığı için başlarında nöbet tuttu.

Sivas'ta sürüsünden ayrılan 4 koyun ve 1 keçi Sivas- Erzincan yoluna çıktı. Kaçak sürü trafiği tehlikeye düşürünce sürücüler durumu polise bildirdi. Sürüye ilk müdahaleyi trafik ekipleri yaptı. Koyunlar ve keçi yoldan çıkartılınca çalınma ihtimaline karşı bu kez konuyu asayiş ekipleri devraldı. Polis ekipleri ile hayvanlar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın neticesinde hayvanlar bir sitenin bahçesine alındı. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla görevli ekipler, sahipleri bulunamadığı ve çalınmamaları için hayvanların başında bekledi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:23 Kaynak: İHA
Erzincan, Sivas, Polis, 3. Sayfa
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