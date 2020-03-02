Polis sahte 50'lik banknot halinde 235 adet Avustralya Doları ele geçirdi - Son Dakika

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Polis sahte 50'lik banknot halinde 235 adet Avustralya Doları ele geçirdi
7 saat önce
Denizli polisi tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda sahte 50'lik banknot halinde 235 adet Avustralya Doları ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
Denizli polisi tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda sahte 50'lik banknot halinde 235 adet Avustralya Doları ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Kent genelinde yapılan operasyonlarda sahte 50'lik banknot halinde 235 adet Avustralya Doları ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltı sayısı ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. - DENİZLİ
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