Son Dakika Haberleri: Polis Sahte Para, Yankesicilik ve Hırsızlık Olayları Bilgilendirmesi Yaptı

Polis Sahte Para, Yankesicilik ve Hırsızlık Olayları Bilgilendirmesi Yaptı

9 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Toplum Destekli Polislik Büro, Pazar yerinde sahte para, yankesicilik ve hırsızlık olayları bilgilendirmesi yaptı.

Polis Sahte Para, Yankesicilik ve Hırsızlık Olayları Bilgilendirmesi Yaptı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Toplum Destekli Polislik Büro, Pazar yerinde sahte para, yankesicilik ve hırsızlık olayları bilgilendirmesi yaptı.

Önleyici polislik hizmetleri kapsamında semt pazarında çalışma yapan Toplum Destekli Polislik Büro ekipleri, yaptığı bilgilendirmelerle aydınlanmanın ve yaşanması muhtemel olaylara karşı esnaf ve vatandaşın bilinçli olmasını sağlıyor.

Yapılan çalışmalarda paranın gerçeği ile sahtesinin nasıl ayırt edilebileceği, Türk lirasını sahtesinden kesin olarak ayırt edebilmesini sağlayan yöntemlerin anlatımı çevrede yaşanan olaylara karşı vatandaşın ve esnafın duyarsız davranmaması hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı duyarsızlığının oluşmaması ile birlikte yapılması gereken ilk müdahalelin nasıl olması gerektiği konuları broşürlü ve konuşma yolu ile aktarılıyor. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:00 Kaynak: İHA

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