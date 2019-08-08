Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde polis, esnafı sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:26 Kaynak: İHA
'in Nizip
ilçesinde Kurban Bayramı
öncesinde polis, esnafı sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kurban satıcılarını ve iş yeri sahiplerini sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Polisler, konuyla ilgili hazırlanan afişleri dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu. - GAZİANTEP
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