Son Dakika Haberleri: Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı
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Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde polis, esnafı sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.

Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde polis, esnafı sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kurban satıcılarını ve iş yeri sahiplerini sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Polisler, konuyla ilgili hazırlanan afişleri dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu. - GAZİANTEP
Kurban Bayramı, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:26 Kaynak: İHA
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