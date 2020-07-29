Polis sahte parayla hayvan aldı, kontrol etmeyen satıcıyı uyardı - Son Dakika

KARAMAN'da polis ekipleri, hayvan pazarında sahte para verip, kurbanlık hayvan satın aldı. Satıcının parayı kontrol etmemesi üzerine polis, paranın sahte olduğunu söyleyerek satıcıları uyardı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı üzerinde kurulan hayvan pazarında sahte paraya karşı uygulama yaptı. Kurbanlık seçmek üzere kurbanların arasına giren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emine Yılmaz, seçtiği kurbanın ardından pazarlık yaptı. Pazarlığın ardından cebinden çıkardığı sahte parayı 'kaparo' olarak verip, kurbanlık hayvan satın aldı. Satıcının parayı kontrol etmemesi üzerine polis, paranın sahte olduğunu ve satıcıları sahte para konusunda uyarmak için sembolik bir alışveriş gerçekleştirdiklerini belirtip, sahte parayı geri aldı.

Polis, özellikle Kurban Bayramı öncesinde, kurban alışverişleri esnasında sıklıkla sahte para olaylarının yaşandığını belirterek satıcılara uyarıda bulundu.

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