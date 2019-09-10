Son Dakika Haberleri: Polis saldırganı silahla ayağından vurup yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Polis saldırganı silahla ayağından vurup yakaladı

49 dakika önce

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda açık otaparkın dışında meydana gelen silahlı saldırı anları kameralara yansıdı.

Polis saldırganı silahla ayağından vurup yakaladı, System.String[]

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda açık otaparkın dışında meydana gelen silahlı saldırı anları kameralara yansıdı. Saldırganı yakalamak isteyen polis ekiplerinin silahla şahısları kovalama anları ve bir polisin çevik bir hareketle hızla kendisine korkarak kaçan köpeğin üzerinden atlayıp saldırgana doğru koştuğu anlar kameralara yansıdı.


Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı açık otoparkının dışında silahlı saldırı gerçekleşmiş. Bir kişi olayda yaralanırken, saldırganlardan biri yaralı olarak olmak üzere 6 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı. Saldırı anı ve polisin şahısları yakaladığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletle gelen saldırgan şahsa ateş açıyor. Ardından yaralı şahıs yardım istiyor. Bu sırada polis ekipleri saldırganları kovalamaya başlıyor. Saldırgana ateş açan polis şahsı bacağından yaralıyor. Kovalama esnasında bir köpek koşmaya başlayınca polis memuru zarar gelmesin diye çevik bir hareketle köpeğin üzerinde atlıyor. Ardından saldırganlar yere yatırıyorlar. - İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı saldırganın yakalanma anı kamerada!
İranlı şüphelilerin tırnakçılık yöntemiyle yaptığı dolandırıcılık kamerada Polisin dur ihtarına uymayan rap sanatçısı Brian J. Quinones, canlı yayında beş el ateş edilerek öldürüldü Eşini süpürge sapıyla boğmak isteyen adam gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:38:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis saldırganı silahla ayağından vurup yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]