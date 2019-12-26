Polis sayesinde dolandırılmaktan kurtuldular - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde telefon dolandırıcılarına para kaptırmak üzere olan 3 vatandaşı polis ekipleri kurtardı.



Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ayrı ayrı zamanlarda dolandırılmaya çalışan 3 kişi polis ekipleri tarafından bankamatikten para yatırmadan önce engel olundu.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirlerinden Komiser Yardımcı Hasan Karadağ, yaptığı açıklamada, "Samandağ ilçemizde son zamanlarda meydana gelen dolandırıcılık olaylarla ilgili olarak ciddi ve sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Başta İl Emniyet Müdürümüz Vedat Yavuz konu üzerinde hassasiyetlerini belirtiler ve bize bu yönde talimatlarını ilettiler. İlçe Emniyet Müdürümüz Ramazan Öğün ise bu tür dolandırıcılık olaylarının olmaması için kesinlikle talimatları vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde üst seviyede tutuyoruz" dedi.



Karadağ, "İlçede son zamanlar meydana gelen üçüncü vakamız diğer ikisinde başarı sağladık. Mağaracık Mahallesi'nde yine bir amcamız dolandırılmak üzereyken ATM önünden aldık. Meydan Mahallesinde yaşayan bir hanımefendi dolandırılmak üzereyken 25 bin dolar parayı yatırmasına engel oldular. Yeni yaşanan olayda bir amcamızın Emniyet Müdürü ile telefon görüştüğünü ve uzun süre telefonun meşgulde kaldığının oğlunun bildirmesinin üzerine tabi bizler bu olaylar üzerinde duyarlı olduğumuz için dolandırıcılık yöntemi olduğuna anladık anında bütün ekiplerimizi kamu ve özel bankalarına ATM'lere yönlendirdik. Nitekim amcamız bir banka önünde elinde 23 bin dolar para ile teslim aldık. İlçe emniyet müdürlüğümüzde misafir edip kendisine polis, savcı, askerin para talep etmeyeceğini belirttik. Polis, savcı, asker asla para istemez bu şekilde telefon alırsa en yakın güvenlik birimlerine şahısların giderek durum hakkında bilgi almalarını tavsiye ediyoruz.



Banka görevlerine biz uyarılarımızı yapıyoruz konu ile ilgili bizim çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. - HATAY