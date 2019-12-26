Polis sayesinde dolandırılmaktan kurtuldular - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis sayesinde dolandırılmaktan kurtuldular - Son Dakika

Polis sayesinde dolandırılmaktan kurtuldular

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde telefon dolandırıcılarına para kaptırmak üzere olan 3 vatandaşı polis ekipleri kurtardı.

Polis sayesinde dolandırılmaktan kurtuldular, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde telefon dolandırıcılarına para kaptırmak üzere olan 3 vatandaşı polis ekipleri kurtardı.


Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ayrı ayrı zamanlarda dolandırılmaya çalışan 3 kişi polis ekipleri tarafından bankamatikten para yatırmadan önce engel olundu.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirlerinden Komiser Yardımcı Hasan Karadağ, yaptığı açıklamada, "Samandağ ilçemizde son zamanlarda meydana gelen dolandırıcılık olaylarla ilgili olarak ciddi ve sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Başta İl Emniyet Müdürümüz Vedat Yavuz konu üzerinde hassasiyetlerini belirtiler ve bize bu yönde talimatlarını ilettiler. İlçe Emniyet Müdürümüz Ramazan Öğün ise bu tür dolandırıcılık olaylarının olmaması için kesinlikle talimatları vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde üst seviyede tutuyoruz" dedi.


Karadağ, "İlçede son zamanlar meydana gelen üçüncü vakamız diğer ikisinde başarı sağladık. Mağaracık Mahallesi'nde yine bir amcamız dolandırılmak üzereyken ATM önünden aldık. Meydan Mahallesinde yaşayan bir hanımefendi dolandırılmak üzereyken 25 bin dolar parayı yatırmasına engel oldular. Yeni yaşanan olayda bir amcamızın Emniyet Müdürü ile telefon görüştüğünü ve uzun süre telefonun meşgulde kaldığının oğlunun bildirmesinin üzerine tabi bizler bu olaylar üzerinde duyarlı olduğumuz için dolandırıcılık yöntemi olduğuna anladık anında bütün ekiplerimizi kamu ve özel bankalarına ATM'lere yönlendirdik. Nitekim amcamız bir banka önünde elinde 23 bin dolar para ile teslim aldık. İlçe emniyet müdürlüğümüzde misafir edip kendisine polis, savcı, askerin para talep etmeyeceğini belirttik. Polis, savcı, asker asla para istemez bu şekilde telefon alırsa en yakın güvenlik birimlerine şahısların giderek durum hakkında bilgi almalarını tavsiye ediyoruz.


Banka görevlerine biz uyarılarımızı yapıyoruz konu ile ilgili bizim çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. - HATAY

Samandağ, Hatay, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti!
20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti

Son Dakika Haberleri
02:25 Başbağlar katliamının faillerini yargılayan emekli hakim hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
01:18 BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri - Son Dakika Haber
01:02 Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar'dan ÇED Raporu ile ilgili iddialara tutanaklı yanıt - Son Dakika Haber
01:01 askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika Haber
00:53 Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı - Son Dakika Haber
00:32 Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 02:35:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis sayesinde dolandırılmaktan kurtuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]