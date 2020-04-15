POLİS, ŞEHİT ANNESİNİ EVİNDEN ALARAK ŞEHİTLİĞE GÖTÜRDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel POLİS, ŞEHİT ANNESİNİ EVİNDEN ALARAK ŞEHİTLİĞE GÖTÜRDÜ - Son Dakika

POLİS, ŞEHİT ANNESİNİ EVİNDEN ALARAK ŞEHİTLİĞE GÖTÜRDÜ

6 saat önce

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan şehit annesi oğlunun kabrini ziyaret etmek isteyince polis ekipleri, şehit annesini Güngören'deki evinden alarak Edirnekapı Şehitliği'ne götürdü.

POLİS, ŞEHİT ANNESİNİ EVİNDEN ALARAK ŞEHİTLİĞE GÖTÜRDÜ, System.String[]

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan şehit annesi oğlunun kabrini ziyaret etmek isteyince polis ekipleri, şehit annesini Güngören'deki evinden alarak Edirnekapı Şehitliği'ne götürdü. Koronavirüs tedbirleri kapsamın İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Dün 155 polis ihbar hattını arayan ve 65 yaş üstünde olan şehit annesi 1994 yılında Kıbrıs'ta şehit olan oğlu Piyade Er Hakan Arı'nın kabrini ziyaret etmek istediğini söyleyerek polisten yardım istedi. Şehit annesi Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gençosman Mahallesi'ndeki evinden alınarak oğlunun kabrini ziyaret etmesi için Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü. Şehit annesi oğlunu ziyaret etmesinin ardından polis ekiplerince tekrar evine bırakıldı.

- İstanbul
Koronavirüs, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:19 Kaynak: DHA

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