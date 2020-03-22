Polis semt pazarlarında yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı - Son Dakika
Son Dakika Genel Polis semt pazarlarında yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı - Son Dakika

Polis semt pazarlarında yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı

7 saat önce

Polis semt pazarlarında yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı Polisin kimlik kontrolü yaptığını görünce çareyi kaçmakta buldu Sokaklara çıkan yaşlı vatandaşlar için polis yoğun güvenlik önlemleri aldı Polis sokağa çıkma yasağını delen yaşlılar için yoğun çaba sarf etti Denizli'de 65 yaş...

Polis semt pazarlarında yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı

Polisin kimlik kontrolü yaptığını görünce çareyi kaçmakta buldu

Sokaklara çıkan yaşlı vatandaşlar için polis yoğun güvenlik önlemleri aldı

Polis sokağa çıkma yasağını delen yaşlılar için yoğun çaba sarf etti

DENİZLİ - Denizli'de 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı konusunda polis üst düzey güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri semt pazarlarında kimlik kontrolü yapıp yaşları 65'in üzerinde olanları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıp evlerine geri gönderdi. 65 yaş üstü bazı vatandaşlar ise kimlik göstermeden pazara girmekten vazgeçerek kaçtı.

Kentte korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının dün açıkladığı '65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı' uygulanmaya devam ediyor. Polis ve zabıta ekipleri yasağın eksiksiz uygulanması için yoğun çaba gösterirken, bazı yaşlı vatandaşların yasağı dikkate almayarak sokağa çıkıp gezmeleri hatta banklarda dahi oturmaları dikkatlerden kaçmadı. Güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan ekipler '155 Polis İmdat' hattına gelen yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da yoğun çaba sarf etti. Ekipler gelen ihbarlar doğrultusunda sokaklarda görünen yaşlı vatandaşların ikametlerine geri götürülmesi konusunda da yardımcı oldular. Ekipler sokaklarda buldukları yaşlı vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduktan sonra evlerine geri götürdü.


Pazarda polis kimlik kontrolü yaptı

Polis ekipleri sokak ve meydanlarda yaptıkları yaşlı vatandaş denetimlerini semt pazarlarında da sürdürdü. Ekipler semt pazarları girişinde kimlik yaşlarından şüphelendikleri şahısların kimliklerini alarak yaşlarını kontrol etti. Yaşları 65 ve üzerinde olanları pazara sokmayan ekipleri, şahıslara sokaklara çıkmamaları konusunda uyardıktan sonra evlerine geri gönderdi. Bazı 65 yaş üstü vatandaşlar ise yapılan kimlik kontrolleri sırasında önce birkaç eşya alınacağını söyleyerek içeriye girmek için şansını denedi. Kimisi ise kimlik göstermemek için çareyi kaçmada buldu.

Pazara anne babasının ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gelen Kamil Çaklı, "Doğru bir uygulama çünkü virüs hızla yayılıyor. Şu anda bende kendi anne babamın eşyalarını aldım götürüyorum. Evden çıkartmadım herkesin de uyması lazım. Güzel bir uygulama1" dedi.

Polis semt pazarlarında yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı

Denizli, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:37 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi
Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm         
11:50
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
Cristiano Ronaldo'dan Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı         
11:40
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?         
10:49
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda         
10:12
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
Beşiktaş, Lens'in Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti         
10:01
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 22:39:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis semt pazarlarında yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]