Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı

ANKARA'da, polis memurlarını mesai bitiminde evlerine götüren servis otobüsü, belediyeye ait yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, 3'ü polis toplam 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çankaya
ilçesinde meydana geldi. Ayrancı
Mahallesi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü
'nde görevli polis memurlarını taşıyan 06 C 6277 plakalı otobüs, Dikmen
Caddesi üzerinde aynı istikamete seyreden Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle, polis memurlarını taşıyan otobüsün sürücüsü ile 3 polis ve arka camları parçalanan yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis
, çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri de yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle 2 otobüste de hasar meydana gelirken, kontrollü şekilde sağlanan trafik akışı, otobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.