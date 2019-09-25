Son Dakika Haberleri: Polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı kamerada
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Polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı kamerada

18 dakika önce

Polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı kameradaADANA - Adana'da polis servis aracının geçişi esnasında düzenlenen bombalı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı kamerada

ADANA - Adana'da polis servis aracının geçişi esnasında düzenlenen bombalı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerindeki hain saldırıda 1'i polis, 5 kişi yaralanmıştı.

Polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı kamerada

Adana, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:18 Kaynak: İHA
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