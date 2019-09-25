Polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı kamerada
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Adana'da polis servis aracının geçişi esnasında düzenlenen bombalı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
Adana'da polis servis aracının geçişi esnasında düzenlenen bombalı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerindeki hain saldırıda 1'i polis, 5 kişi yaralanmıştı.
(İHA)
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