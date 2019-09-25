Son Dakika Haberleri: Polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı kamerada
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Polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı kamerada

15 dakika önce

Adana'da polis servis aracının geçişi esnasında düzenlenen bombalı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da polis servis aracının geçişi esnasında düzenlenen bombalı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerindeki hain saldırıda 1'i polis, 5 kişi yaralanmıştı.

(İHA)

Polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı kamerada

Sabah, Adana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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