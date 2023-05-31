Polis sevgilisini başından vurmuştu; daha önce eşi boğazından bıçaklamış - Son Dakika
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Polis sevgilisini başından vurmuştu; daha önce eşi boğazından bıçaklamış

Polis sevgilisini başından vurmuştu; daha önce eşi boğazından bıçaklamış

31.05.2023 11:41

AKSARAY'da ayrılmak isteyen sevgilisi polis memuru Abdullah Eroğlu'nu (27), tabancayla ateş ederek başından yaralayan 2 çocuk annesi Aysel Baydar'ın (23), 4 yıl önce işten eve dönen eşi Bahtiyar Baydar tarafından, kapıyı geç açtığı gerekçesiyle boğazından bıçaklandığı ortaya çıktı. Bıçağın sapının kırılmasıyla boğazına alacağı üçüncü darbeden kurtulan Aysel Baydar, tek katlı evin balkonundan atlayıp, komşularına sığınarak yardım istemişti.

Aysel Baydar, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sevgilisi Abdullah Eroğlu'nu, 24 Mayıs Pazar saat 22.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'taki evinde, tabancayla başından vurup, yaraladı. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, meslektaşı Eroğlu'nun kendisine ait beylik tabancasının kullanılmasıyla yaralandığını belirledi.

'AYRILMAK İSTEDİ'

Gözaltına alınan Aysel Baydar, ilk ifadesinde 1 yıldır birlikte olduklarını, Eroğlu'nun ayrılmak istediğini söyleyince de tartışma çıktığını, tabancayla ateş edip vurduğunu belirtti. Baydar, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tutuklanan Aysel Baydar'ın 2019 yılında işten eve dönen eşi Bahtiyar Baydar tarafından, kapıyı geç açtığı gerekçesiyle boğazından bıçaklandığı ortaya çıktı. Bıçağın sapının kırılmasıyla boğazına alacağı üçüncü darbeden kurtulan Aysel Baydar, tek katlı evin balkonundan atlayıp, komşularına sığınıp yardım istedi. Ardından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Bahtiyar Baydar da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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