Son Dakika Haberleri: Polis şiddetine 20 yıl sonra, 4 milyon TL tazminat
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Polis şiddetine 20 yıl sonra, 4 milyon TL tazminat

1 saat önce

GÜNEY Kıbrıs'ta, 20 yıl önce polis tarafından gördüğü şiddet nedeniyle fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşadığını iddia edip dava açan 45 yaşındaki kişi, 456 bin Euro (yaklaşık 4 milyon TL) tazminat almaya hak kazandı.

Polis şiddetine 20 yıl sonra, 4 milyon TL tazminat, System.String[]
GÜNEY Kıbrıs'ta, 20 yıl önce polis tarafından gördüğü şiddet nedeniyle fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşadığını iddia edip dava açan 45 yaşındaki kişi, 456 bin Euro (yaklaşık 4 milyon TL) tazminat almaya hak kazandı. 
Olay, 30 Temmuz 1999'da  Güney Kıbrıs'ın Limasol ilçesinde meydana geldi. Rum polisiyle tartışan kişi iddiaya göre şiddete maruz kaldı. Olayın ardından fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan kişi, çalışamaz duruma geldi. Rum mahkemesine giden kişi, polise dava açtı. Rum Birinci Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, şiddete maruz kalan kişiye 60 bin Euro ödenmesine karar verildi. Ardından Rum Yüksek Mahkemesi'ne taşınan davada dün karar açıklandı. Rum Yüksek Mahkemesi verilen kararı bozarak, faizleriyle birlikte mağdura 456 bin Euro ödenmesine karar verdi.


- Lefkoşa
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:46 Kaynak: DHA
Güney Kıbrıs, Dünya
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