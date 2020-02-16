Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor

11 dakika önce

Gaziantep polisi durdurduğu bir araçta bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor, System.String[]

Gaziantep polisi durdurduğu bir araçta bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından çalışmalarda, Gatem Kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada, bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında yasal işlemlere başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:49 Kaynak: İHA
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