Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor
11 dakika önce
Gaziantep polisi durdurduğu bir araçta bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:49 Kaynak: İHA
Gaziantep polisi durdurduğu bir araçta bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından çalışmalarda, Gatem Kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada, bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında yasal işlemlere başlatıldı. - GAZİANTEP
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