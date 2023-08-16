Polis, silah sallayan kadını otomobille çarparak etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Polis, silah sallayan kadını otomobille çarparak etkisiz hale getirdi

Son Güncelleme: 16.08.2023 13:48

Long Island polisi, Kuzey Bellmore'de silah sallayan bir kadına müdahale etmek için polis aracını kullanarak kadına çarptı. Olayın görüntüleri Reddit'e yüklendi ve kadının tehditkar bir şekilde tabancayı tuttuğu ve arabalara işaret ettiği görülüyor. Polis aracının kadına çarpmasıyla kadın yere düşürülüyor ve polis memurları tarafından etkisiz hale getiriliyor. Kadın hafif yaralı olarak hastaneye götürüldü ve polis memuru da travma nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olayın soruşturması devam ediyor.

Long Island polisinin, sokakta silah sallayan bir kadına polis aracı ile çarparak etkisiz hale getirdiği anı kaydetti. Polis, Salı günü öğleden sonra saat 14:20 civarında Kuzey Bellmore'deki Bellmore ve Jerusalem caddelerinin kesişiminde silah ateşleyen bir kadının ihbarına yanıt verdi.

Amarika cadde ortasında silah sallayan kadını otomobille çarparak etkisiz hale getirdi

Olayın görüntüleri Reddit'e yüklendi ve kadının elindeki tabancayı tutarak diğer arabalara tehditkar bir şekilde işaret ettiği ve yolun karşısına geçerken gösterdiği görülüyor.

Bir noktada hatta video gösteriyor ki tabancayı kendi kafasına doğrultuyor. Birden lastiklerin patladığı ve Nassau Polis aracının kareye girdiği duyuluyor.

Amarika cadde ortasında silah sallayan kadını otomobille çarparak etkisiz hale getirdi

Kadın kaçmaya çalışıyor ancak polis memuru ona çarpıyor ve yere düşürüyor. "Tabancayı bırak!" diye bağıran bir polis memuru kadına doğru koşuyor. Kadın, kalkmaya çalışırken sokağa düşürdüğü silaha ulaşmaya çalışıyor gibi görünüyor, ancak başka bir polis memuru yanına gelip onu yakalıyor.

Amarika cadde ortasında silah sallayan kadını otomobille çarparak etkisiz hale getirdi

Üçüncü bir polis yaklaşıyor ve kadını kelepçeliyor, video gösteriyor. 33 yaşındaki kadın hafif yaralanmış durumda ve yerel bir hastaneye götürüldü. Nassau Polisi'ne göre, kadın polis nezaretinde. Kadına çarpan polis memuru da travma nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kadına aracını kullanarak çarpma konusunda polis protokolüne uyuyordu, dedi Nassau Polisi Komiseri Patrick Ryder basın toplantısında gazetecilere. "Polis departmanındaki protokol, ölümcül fiziksel gücün ölümcül fiziksel gücü tetiklediğidir," dedi Ryder, News12 rapor etti.

"Birisi sana veya başkasına ölümcül fiziksel güçle tehdit ettiyse, ölümcül fiziksel güç kullanma hakkınız vardır ve bu kişi bunu aracıyla yaptı ve bireyi durdurdu." Olayın soruşturması devam ettiği için henüz suçlamalar yapılmadı, dedi polis.

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk
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Amerika Birleşik Devletleri, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Polis, silah sallayan kadını otomobille çarparak etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis, silah sallayan kadını otomobille çarparak etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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