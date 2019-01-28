Son Dakika Haberleri: Polis, Silahını Temizlerken Arkadaşını Vurdu, Acı Haber Geldi

Polis, Silahını Temizlerken Arkadaşını Vurdu, Acı Haber Geldi

26 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde, iddiaya göre polis memuru silahını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu, hastaneye kaldırılan yaralı polis memuru kurtarılamadı.

Polis, Silahını Temizlerken Arkadaşını Vurdu, Acı Haber Geldi, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde, iddiaya göre polis memuru silahını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu, hastaneye kaldırılan yaralı polis memuru kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Şehit Güryay Çelik Otoyol İstasyon Amirliği'nde meydana geldi. Burada görev yapan polis memuru H.S. (46), silahını temizliyordu. İddiaya göre bu sırada tabanca, kazayla ateş aldı. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, meslektaşı Cavit Uçar'a (41) isabet etti. Uçar, ağır yaralanırken, istasyondaki diğer polisler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Acı haber geldi

İhbar üzerine bölgeye hemen sağlık ekipleri geldi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru Uçar'ı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, hastaneye gelerek polis memuru hakkında bilgi aldı. Uçar, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen ise kurtarılamadı. Polis memurunun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arkadaşını kazayla vurduğu iddia edilen H.S. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Buca, İzmir, 3. Sayfa
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