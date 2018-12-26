Son Dakika Haberleri: Polis Silahlı Saldırganın İzini Sürüyor

Polis Silahlı Saldırganın İzini Sürüyor

2 saat önce

Polisten edinilen bilgiye göre önceki gün Erlenbach'da (28) ve (41) iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Polis Silahlı Saldırganın İzini Sürüyor, System.String[]
Polisten edinilen bilgiye göre önceki gün Erlenbach'da (28) ve (41) iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 28 yaşındaki genç, silahını çekerek 41 yaşındaki kişiyi yaşadığı apartmanda karnından vurdu. Silah sesini duyan apartman sakinleri polise haber verdi. Polis olay yerine gelene kadar saldırgan kaçtı. İlk yardım ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, hastaneye kaldılarak hemen ameliyata alındı. Polis yaralının hayati tehlikesinin olmadığını açıklarken, firari saldırganı arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Saldırganın Erbenbach'da saklandığını tahmin eden polis, görenleri ona müdahale etmek yerine polise haber vermeleri konusunda uyardı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:03 

kavga, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı

Kadınların Birbirine Girdiği Kavgayı Kimse Ayıramadı Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 15:06:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Silahlı Saldırganın İzini Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]