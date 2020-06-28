Polis sınava alınmayan genci motosikletle son saniyede sınava yetiştirdi - Son Dakika

Polis sınava alınmayan genci motosikletle son saniyede sınava yetiştirdi

Samsun'da ehliyetle geldiği için sınava alınmayan genci motosikletle nüfus müdürlüğüne götürerek nüfus bilgisi kağıdı almasını sağlayan motosikletli trafik polisi genci son saniyede sınava yetiştirdi.

Samsun'da ehliyetle geldiği için sınava alınmayan genci motosikletle nüfus müdürlüğüne götürerek nüfus bilgisi kağıdı almasını sağlayan motosikletli trafik polisi genci son saniyede sınava yetiştirdi.


Samsun'da Canberk Balaban adlı genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için Sema Cengiz Büberci Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Yanında kimlik yerine ehliyet getiren Canberk Balaban, kendisine ehliyetle sınava alınamayacağını söylenince çaresiz ne yapacağını şaşırdı. Kapıların kapanmasına 7 dakika kala okulun bahçesindeki polislerin yanına koşan Canberk Balaban, ehliyetle geldiğini, ancakeihliyetin geçerli olmadığını söyleyip nüfus müdürlüğüne gidip evrak alması gerektiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bu sırada Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Şahin diye adlandırılan motosikletli trafik polisi Halil Gökmen Canberk Balaban'ın yardımına koştu. Halil Gökmen motosikleti ile Canberk Balaban'ı İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek burada kimlik belgesi çıktığı alıp yine motosikleti ile sınavın yapılacağı okula yetiştirdi. Canberk Balaban trafik polisin sayesinde okulların kapısının kapanmasına son saniyeler kalan sınava yetiştirilerek bir yıllık emeği boşa gitmemiş oldu. - SAMSUN

Anadolu Lisesi, Balaban, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis sınava alınmayan genci motosikletle son saniyede sınava yetiştirdi - Son Dakika
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