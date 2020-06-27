Polis sınava geç kalan öğrenci için seferber oldu - Son Dakika

Polis sınava geç kalan öğrenci için seferber oldu
TRABZON'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan öğrenci yardım istediği polis ekiplerince sınava gireceği okula yetiştirildi.
TRABZON'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan öğrenci yardım istediği polis ekiplerince sınava gireceği okula yetiştirildi.
Trabzon'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan bir öğrenci, polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri genci alarak sınav merkezine doğru yola çıktı. Polis ekipleri, öğrencinin sınava yetişebilmesi için yolculuk süresince sirenlerini açtı. Kısa süre içinde Yomra Fen Lisesi'ne yetiştirilen öğrenci sınava girdi. O anlara ilişkin görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü'nce paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:22 Kaynak: DHA
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