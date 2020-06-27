Polis sınava yetiştirdi - Son Dakika

Polis sınava yetiştirdi
SAKARYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecekleri okulları şaşıran, kimlik kartını unutanlara motosikletli polisler yardımcı olarak, sınava yetiştirdi.
SAKARYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecekleri okulları şaşıran, kimlik kartını unutanlara motosikletli polisler yardımcı olarak, sınava yetiştirdi. Sakarya Üniversitesi Serdivan Kampüsü'ne, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için gelenlere polis ekipleri yardımcı oldu. Sınav yerini kontrol etmeden gelen, kimliğini unutanları motosikletli polisler sınava yetiştirdi. Bazı kişiler, sınava girecekleri fakülte binasının başka yerde olduğunu öğrenince motosikletle polisler tarafından sınava girecekleri fakülteye götürüldü. Polis, kimlik kartını unutanlara da yardımcı olarak hemen evlerine götürüp kimlik kartlarını almalarını sağladıktan sonra sınava girecekleri okula götürerek sınava yetiştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:07 Kaynak: DHA
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