Polis siren sesiyle gündem olan patenci çocuklar o anları anlattı - Son Dakika
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Polis siren sesiyle gündem olan patenci çocuklar o anları anlattı

6 saat önce

- Polis siren sesiyle gündem olan patenci çocuklar o anları anlattı Sokakta paten denemesi yapan iki çocuk, polis aracından gelen siren sesini duyunca hızla kaçtı İki çocuğun binaya sürüne sürüne girme anlarının yer aldığı video sosyal medyada büyük beğeni aldı Çocuklarına öğüt niteliğinde bir...

- Polis siren sesiyle gündem olan patenci çocuklar o anları anlattı

Sokakta paten denemesi yapan iki çocuk, polis aracından gelen siren sesini duyunca hızla kaçtı

İki çocuğun binaya sürüne sürüne girme anlarının yer aldığı video sosyal medyada büyük beğeni aldı

Çocuklarına öğüt niteliğinde bir şaka yapan baba Erdoğan Bayen:

"Hem şaka hem tatbikat oldu, iyi tepkiler aldım"

"Şimdi dışarı çıkmıyorlar, akşam kaskla yattılar korkudan"

Şakaya maruz kalan Mehmet Bayen:

-"Güzel bir anı oldu, şaka olduğunu duyunca çok güldük, sinirlendim de çok korkmuştum"

ANTALYA - Antalya'da babalarının, 'sokağa çıkmayın' uyarısını dikkate almayan iki çocuk, polis aracından gelen siren sesiyle düşe kalka kaçmış ve o anların videosu büyük beğeni toplamıştı. Korona virüs şakasıyla gündem olan çocuklar, artık babalarının sözlerinden dışarı çıkmıyor.

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı gençler oyunlarını evlerinin bahçesine taşıdı. Babası Erdoğan Bayen tarafından paten alınan 15 yaşındaki Mehmet Bayen ve kardeşi 11 yaşındaki Arif Bayen, deneme yapmak için apartmanın önüne indi. Kask ve dizliklerini takan iki genç, bina bahçesi ve sokakta deneme yapmaya başladı. Bayen, çocuklarının ilk denemelerini cep telefonu kamerasıyla kayıt etmeye başladı. Baba Bayen, çocuklarını sokağa çıkmaları için defalarca uyardı. Baba Bayen oğlunu, "Arif, çok yola çıkma oğlum" diyerek uyardı. "Nasıl baba sürebiliyor muyum" diyen oğluna baba, "Evet evet bayağı alıştın" diye seslendi. Uyarılarının dikkate alınmadığını gören baba Bayen, ders niteliğinde bir şaka yapmaya karar verdi. Baba o anları kaydederken, eşinin telefonunda da polis aracından gelen siren sesini açtı. Sesi duyan iki çocuk yere düştü. Sürüne sürüne binaya giren iki çocuğun o anları ailesini güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

Babalarının yaptığı şakayla neye uğradıklarını şaşıran çocuklar, artık sokağa çıkmamaya başladı.

Hem şaka hem tatbikat oldu"

Çocuklarına öğüt verme amacıyla yaptığı şakanın çok beğenildiğini dile getiren baba Erdoğan Bayen, çocuklarının yaklaşık bir aydır evde olduğunu kaydetti.

İki gün önce çocuklarının bahçeye çıktığını anlatan Bayen, "Evde kitap,ders, televizyon başka faaliyet yok. Çok sıkıldılar. Bu tarz çocuklarımla şakalar çekiyoruz. O günde birinci kattan eşimin telefonundan bir polis siren sesi ayarladım. O sırada çocuklar bahçede paten yapıyor ara sıka sokağa çıkıyorlardı. Dışarı çıkmamaları için uyarmıştım. Ufaklığı uyardım. Bende şaka yapmak istedim. Siren sesini çaldığım anda ikisi de panikledi, 3 bin 200 lira ceza ve polisin götüreceklerini söylemiştim. Bunun korkusuyla yere atladılar. Hem şaka hem tatbikat oldu. İyi tepkiler aldım."diye konuştu.

"Kaskla yattılar"

Videonun bu kadar etki yapacağını beklemediğini ifade eden Bayen, " Güzel etkileşimler oldu. Şimdi dışarı çıkmıyorlar, akşam kaskla yattılar korkudan."dedi.

"Babam uyardı biz dinlemedik"

Lise 1 öğrencisi Mehmet Bayen, " Babam bizi kaç kere uyardı sokağa çıkmayın diye. Bunu dalgaya almıştım. Ondan sonra çıktık pateni yeni öğreniyorum. Bir baktım polis siren sesi gelmeye başladı. Nereden geldiğini farkedemedim direk panikle yere yığıldım. Apalaya apalaya binaya gittim. Bir baktım babam gülmeye başladı. Güzel bir anı oldu. Şaka olduğunu duyunca çok güldük. Sinirlendim de çok korkmuştum çünkü."diye konuştu.

"Bir daha bu şakayı yemem"

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Arif Bayen, "Yaşadıklarımdan çok korktum. Kaçmasaydım babam parayı ödemeyecekti. Korkudan kaçtım. Cezayı da ben ödeyecektim yakalansam. Kamlumbağa gibi çıktım merdivenlerden. Aklım başıma geldi. Bir daha bu şakayı yemem."ifadelerine yer verdi.

Öte yandan çocukların eğlence dolu videoalarını, 'Matrak şov' ismiyle sosyal medyadan paylaştıkları görüldü.

Polis siren sesiyle gündem olan patenci çocuklar o anları anlattı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:50 Kaynak: İHA

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