Son dakika haber! Polis sirenine ceza - Son Dakika

Son dakika haber! Polis sirenine ceza
28.02.2021 16:07
Son dakika haberler... Sivas'ta polis sireni takılan lüks otomobilin sürücüsü ve sahibine toplam 2 bin 673 lira para cezası uygulandı.
Sivas'ta polis sireni takılan lüks otomobilin sürücüsü ve sahibine toplam 2 bin 673 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, Kızılırmak Mahallesi Çukur Pınar Sokak'ta siren takılı lüks otomobiliyle ilerleyen sürücüyü fark eden polis ekipleri otomobili durdurdu. Yapılan incelemelerde otomobilde polis sireni takılı olduğu tespit edildi. Araç sahibine ve sürücüsüne toplam 2 bin 678 lira idari para cezası kesildi. Lüks otomobil, siren sökülmek üzere otoparka çekildi. - SİVAS
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