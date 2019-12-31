Polis sobalı evlere giderek 'zehirlenmelere' karşı uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis sobalı evlere giderek 'zehirlenmelere' karşı uyardı - Son Dakika

Polis sobalı evlere giderek 'zehirlenmelere' karşı uyardı

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçe merkezinde kış mevsimi dolayısıyla artan soba zehirlenmelerine karşı polis ekipleri vatandaşı evlerinde ziyaret uyardı.

Polis sobalı evlere giderek 'zehirlenmelere' karşı uyardı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçe merkezinde kış mevsimi dolayısıyla artan soba zehirlenmelerine karşı polis ekipleri vatandaşı evlerinde ziyaret uyardı.


Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, kış mevsiminin etkili olduğu şu günlerde artan soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla sobalı evlere ziyaretlerde bulunuyor. Bu kapsamda Tavşanlı Dağçeşme Mahallesinde sobalı ev sahiplerinin evlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri uyarılarda bulundu.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amiri Mustafa Özel ve mıntıkadan sorumlu polis ekipleri, soba zehirlenmelerine ilişkin alınacak önlemler konusunda sobaların nasıl yakılacağı ve zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler ile ilgili bilgi verdi. Özel, ayrıca vatandaşın sağlık açısından da kaçak kömür kullanmamaları konusunda uyardı.


Polis ekipleri yanlarında götürdükleri hediyeleri çocuklara takdim ettiler. Ayrıca yanlarında getirdikleri kestanelerden de soba üzerinde pişirmeleri için ailelere verdiler.


Mahalle sakinlerinden Ahmet Yalçın, emniyet birimlerinin göstermiş oldukları duyarlı davranıştan dolayı teşekkür etti.


Dağçeşme Mahalle Muhtarı Bayram Arslan ise, "Soba zehirlenmelerine karşı Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri ile sobalı evleri dolaşıyoruz. Kaymakamlığımız ve Emniyetimizin bu tür faaliyetlerinden mahalle olarak oldukça memnunuz" diyerek teşekkür etti.


Ziyaretlerde Dağçeşme Mahallesi Muhtarı Bayram Arslan da polis ekiplerine eşlik etti. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suçüstü yakalanan hırsızlar, eve soğuktan korunmak için girdiklerini söylediler
11 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, otobüste böyle yakalandı Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:01 Bakan Dönmez: "2020'de Libya anlaşması kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız" - Son Dakika
21:00 Erzurum şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2 - Son Dakika
21:00 Balıkesir marmara adası tamamen aydınlandı - Son Dakika
20:59 Pencere ve kapı fabrikasında yangın - Son Dakika
20:58 Vali Aksoy'un yılbaşı akşamı mesaisi - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika
20:35 Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:04:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis sobalı evlere giderek 'zehirlenmelere' karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]