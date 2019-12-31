Polis, sobalı evleri ziyaret edip zehirlenmelere karşı uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis, sobalı evleri ziyaret edip zehirlenmelere karşı uyardı - Son Dakika

Polis, sobalı evleri ziyaret edip zehirlenmelere karşı uyardı

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekipleri sobalı evleri ziyaret ederek zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.

Polis, sobalı evleri ziyaret edip zehirlenmelere karşı uyardı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekipleri sobalı evleri ziyaret ederek zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amiri Mustafa Özel ve bölgeden sorumlu polis ekipleri, soğuk hava şartları nedeniyle sobayla ısınan evlere ziyaretlerde bulundu. Dağçeşme Mahallesinde Ahmet Yalçın'ın evine konuk olan polis ekipleri, soba zehirlenmelerine ilişkin alınacak önlemler ve sobaların nasıl yakılacağı konusunda bilgi vererek kaçak kömür kullanılmaması gerektiğini söyledi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Yalçın, emniyete göstermiş oldukları duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ederek, "Polisler sobalı evleri gezerek uyarılarda bulundu. Yanlış bildiğimiz konularda da bizi uyardı. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

Dağçeşme Mahalle Muhtarı Bayram Arslan ise, soba zehirlenmelerine karşı polis ekipleriyle evleri dolaştıklarını belirterek, "Emniyet ekipleri ile sobalı evleri dolaşıyoruz. Kaymakamlığımız ve emniyetimizin bu tür faaliyetlerinden mahalle olarak oldukça memnunuz. Sobalı evlerde herhangi bir zehirlenme olmaması için ev sahiplerini uyarıp bilgi veriyorlar" dedi.


Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Özel, Tavşanlı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:58 Kaynak: DHA
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