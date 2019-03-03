Polis Şok Etti: Engelliye Gaz, Kelepçeliye Tekme, Yere Düşene Darp
1 saat önce
FRANSA'nın kuzeyindeki Nord-Pas-de-Calais bölgesinde Lille şehrindeki gösterilerde kaydedilen polis şiddeti tepki çekti.
FRANSA'nın kuzeyindeki Nord-Pas-de-Calais bölgesinde Lille şehrindeki gösterilerde kaydedilen polis şiddeti tepki çekti. Bir eylemci tarafından kayda alınan görüntülerde bir polisin, arkadan kelepçelenmiş şekilde polis aracına götürdükleri bir göstericinin ayaklarına çelme takarak yere düşürdüğü görülüyor. Eylemci sert şekilde yere düşerken, aynı polis memuru ardından yere düşen göstericinin ellerine ayağı ile basıyor. Diğer polisler ise buna tepkisiz kalıyor ve kısa süre sonra eylemciyi yerden kaldırarak tekrar polis aracına götürüyor.
Yine Lille'de kaydedilen diğer görüntüde yere yatırılan bir eylemcinin polisler tarafından darp edildiği görülüyor.
BİR ANDA DÖNÜP GAZ SIKTI Fransa
'nın güneybatısında bulunan Toulouse
'de kaydedilen bir görüntü ise büyük tepki ekti.
Bir polis memuru, elinden aldığı maskesini geri isteyen engelli bir eylemciye biber gazı sıktı. Maskesini almak için polisin arkasında giden eylemcinin bir anda yüzüne gaz sıkılması sonrası yaşadığı o şok ise diğer sarı yelekli eylemciler tarafından kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler yağmaya başladı. Göstericilere uygulanan sert müdahalenin, gösterileri bitirmeyeceği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:40
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