Polis sokak dövüşünü engellemek yerine kavgacı gruplarla beraber izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis sokak dövüşünü engellemek yerine kavgacı gruplarla beraber izledi - Son Dakika

Polis sokak dövüşünü engellemek yerine kavgacı gruplarla beraber izledi

6 saat önce

Rusya'da tartışan 2 kişi arkadaşlarını toplayıp dövüşmeye karar verince, Rus polisi kavgayı engellemek yerine kavgacı gruplarla birlikte izledi.

Polis sokak dövüşünü engellemek yerine kavgacı gruplarla beraber izledi, System.String[]

Rusya'da tartışan 2 kişi arkadaşlarını toplayıp dövüşmeye karar verince, Rus polisi kavgayı engellemek yerine kavgacı gruplarla birlikte izledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Podolsk'ta bir kişi yemek yedikten sonra hesaba itiraz etti. Restoranın güvenlik görevlisi ise müşteriyi restorandan çıkardı. Müşteri 1 gün sonra arkadaşlarıyla mekana geleceğini söyleyip kendisiyle dövüşmesini isteyince güvenlik görevlisi bunu kabul etti. Olay akşamı yemek fiyatına itiraz eden genç, arkadaşlarıyla restoranın önüne geldi. Polis, kalabalık grupların restoran önünde toplandığını görünce olay yerine zırhlı ekipler gönderdi. Ancak ekipler dövüşecek 2 kişinin kavgasını engellemek yerine izlemeye karar verdi. Üstelik polisler dövüşen kişilerin arkadaşları olaya müdahale etmesin diye güvenlik önlemi aldı. Kavgada müşteri, restoranın güvenlik görevlisini darp etti. Polis ise 2 kişiyi polis merkezine götürerek ifadelerini aldı. Olayı cep telefonuyla görüntüleyenlerden biri görüntüyü sosyal medyada paylaşınca Rusya karıştı. Birçok kişi kavgayı ayırmayıp izleyen polisler hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. Görüntüler yayılmaya devam ederken, polisler hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

(İHA)

Moskova, Polis, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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