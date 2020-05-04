Polis, sokak köpeklerini besledi - Son Dakika

VAN'da polisler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, köpeklere kumanyalarından arta kalan ekmek kırıntıları, yemek ve et vererek besledi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Kısıtlama sırasında kentin birçok noktasında 7/24 denetim yapan polis ekipleri, bu süreçte yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını da unutmadı. 2 Nisan Polis Evi Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Gülşen Yıldırım, beraberindeki polis memurları ile birlikte kumanyalarından arta kalan ekmek kırıntıları, et ve yemekleri paketleyip, araca yükleyerek sokak köpeklerinin bulunduğu alana götürdü.

Komiser Yardımcısı Yıldırım ve beraberindeki polis memurları, Edremit ilçesinde arazide aç kalan yavru köpekleri elleriyle yiyecek ve su vererek besledi. Polisler ayrıca hayvanları kucaklarına alarak sevdi.

'SOKAK HAYVANLARINI AÇ BIRAKMAYALIM'