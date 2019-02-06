Polis Sokak Satıcılarına Nefes Aldırmıyor

Niğde'de sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 1 kişi tutuklandı.

Niğde'de sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 1 kişi tutuklandı.



Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Sırali Mahallesi'nde C.Z'nin evinde yaptığı aramada 17 gram eroin maddesi ele geçirildi. C.Z emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

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