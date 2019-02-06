Son Dakika Haberleri: Polis Sokak Satıcılarına Nefes Aldırmıyor

Polis Sokak Satıcılarına Nefes Aldırmıyor

1 saat önce

Niğde'de sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 1 kişi tutuklandı.

Polis Sokak Satıcılarına Nefes Aldırmıyor, System.String[]
Niğde'de sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 1 kişi tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Sırali Mahallesi'nde C.Z'nin evinde yaptığı aramada 17 gram eroin maddesi ele geçirildi. C.Z emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:35 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa
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