Son Dakika Haberleri: Polis Sokaklarda Düzensiz Göçmen Aradı

Polis Sokaklarda Düzensiz Göçmen Aradı

1 saat önce

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen denetimlerini 24 saat sürdürüyor.

Polis Sokaklarda Düzensiz Göçmen Aradı, System.String[]
Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen denetimlerini 24 saat sürdürüyor.

Sınır konumuyla düzensiz göçmenlerin kaçış rotasında bulunan Edirne'de, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sokak sokak düzensiz göçmen arıyor.

Yunuslarla devriyeye çıkan sivil ve resmi asayiş ekipleri düzensiz göçmenlerin gidebileceği, konaklayabileceği alanları araştırıyor.

Denetimlerde pasaport ve kimliği bulunmayan yabancı uyruklular, sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.

Bu arada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent girişi ile sınır köy yollarında denetimlerini 24 saat esasıyla sürdürüyor.

Bu arada Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Edirne Jandarma ve hudut birliklerinin operasyonlarında, üç ayda sınırı yasa dışı geçmek isteyen 16 bin 318 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenleri en çok Pakistan ve Afganistan uyruklular oluşturuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:35 Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Edirne, Güncel
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