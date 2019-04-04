Polis Sokaklarda Düzensiz Göçmen Aradı
1 saat önce
Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen denetimlerini 24 saat sürdürüyor.
Edirne Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen denetimlerini 24 saat sürdürüyor.
Sınır konumuyla düzensiz göçmenlerin kaçış rotasında bulunan Edirne'de, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sokak sokak düzensiz göçmen arıyor.
Yunuslarla devriyeye çıkan sivil ve resmi asayiş ekipleri düzensiz göçmenlerin gidebileceği, konaklayabileceği alanları araştırıyor.
Denetimlerde pasaport ve kimliği bulunmayan yabancı uyruklular, sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.
Bu arada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent girişi ile sınır köy yollarında denetimlerini 24 saat esasıyla sürdürüyor.
Bu arada Edirne Emniyet Müdürlüğü
ile Edirne Jandarma ve hudut birliklerinin operasyonlarında, üç ayda sınırı yasa dışı geçmek isteyen 16 bin 318 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenleri en çok Pakistan
ve Afganistan
uyruklular oluşturuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:35 Kaynak: AA
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