Polis sokaktaki yaşlıları uyardı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde polisler, yasağa rağmen sokakta bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşları anonslarla uyardı.



Mahallelerde, cadde ve sokaklarda anons yaparak vatandaşları uyaran polis ekipleri, yolda gezen yaşlı vatandaşların kimliklerinden yaşlarını kontrol ederek eve gitmesi için uyardı. Yaşlı vatandaşlar ihtiyaç için çıktıklarını ifade ederken, evde kalarak kurallara uyan vatandaşlar ise balkondan polis anonsunu dinlediler.



Evden çıkamayan yaşlılar, 112, 155 ve 156 nolu telefonlardan görevlilere ulaşarak acil ihtiyaçlarını talep etti. Güvenlik güçleri yaşlıların evde sağlıkla kalmaları için anons ve uyarılarını sürdürüyor. - ADANA