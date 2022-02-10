Üye Girişi
Polis son anda engel oldu! Adam dolandırıcılara 91 bin TL kaptırdı - Son Dakika

Polis son anda engel oldu! Adam dolandırıcılara 91 bin TL kaptırdı

10.02.2022 11:07

Muğla'da telefon dolandırıcılarına 91 bin lira kaptıran bir kişi, daha fazla para yollamak üzereyken polisin engel olması üzerine kurtuldu. Talihsiz adam telefonda kendisini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişinin, örgüt mensuplarınca kimlik bilgileri kullanılarak banka hesabı açıldığını ve aklanması için verilen hesaba para yatırması gerektiği söylediğini ifade etti.

Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Datça ilçesinde yaşayan ve dolandıcılar tarafından kandırılan 43 yaşındaki M.G.'nin Marmaris ilçesine gideceği bilgisiyle birlikte çalışma başlattı. Yapılan ihbar üzerine, Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir bankamatikten para göndermeye çalışan M.G.'nin 5 bin lira daha yatırmasına engel oldu.

"PARÇA PARÇA 91 BİN LİRA GÖNDERDİM"

Konuyla ilgilenen ekipler, M.G.'ye kendisinden para isteyen birilerinin olup olmadığını sorarken 43 yaşındaki adam ise telefonda kendisini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişinin, örgüt mensuplarınca kimlik bilgileri kullanılarak banka hesabı açıldığını ve kendisinin aklanması için verilen hesaba para yatırması gerektiği sözleri üzerine parça parça 91 bin lira gönderdiğini söyledi.

ARANIYORLAR

Polis ekipler tarafından dolandırıldığını öğrenen M.G. emniyete götürülürken, telefon dolandırıcılarını yakalamak adına çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Savcısı, Emniyet Müdürlüğü, Banka, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis son anda engel oldu! Adam dolandırıcılara 91 bin TL kaptırdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:13:40. #1.11#
SON DAKİKA: Polis son anda engel oldu! Adam dolandırıcılara 91 bin TL kaptırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement