Polis son anda engel oldu! Adam dolandırıcılara 91 bin TL kaptırdı - Son Dakika

Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Datça ilçesinde yaşayan ve dolandıcılar tarafından kandırılan 43 yaşındaki M.G.'nin Marmaris ilçesine gideceği bilgisiyle birlikte çalışma başlattı. Yapılan ihbar üzerine, Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir bankamatikten para göndermeye çalışan M.G.'nin 5 bin lira daha yatırmasına engel oldu.

"PARÇA PARÇA 91 BİN LİRA GÖNDERDİM"

Konuyla ilgilenen ekipler, M.G.'ye kendisinden para isteyen birilerinin olup olmadığını sorarken 43 yaşındaki adam ise telefonda kendisini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişinin, örgüt mensuplarınca kimlik bilgileri kullanılarak banka hesabı açıldığını ve kendisinin aklanması için verilen hesaba para yatırması gerektiği sözleri üzerine parça parça 91 bin lira gönderdiğini söyledi.

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Polis ekipler tarafından dolandırıldığını öğrenen M.G. emniyete götürülürken, telefon dolandırıcılarını yakalamak adına çalışma başlatıldı.