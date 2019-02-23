Polis, Son Anda Yakaladı
1 saat önce
Denizli'de 7. katta ki kaldığı otel odasından kendisini boşluğa bırakarak intihar etmek isteyen D.K., isimli kadını polis sarktığı pencereden son anda kurtardı.
Denizli
'de 7. katta ki kaldığı otel odasından kendisini boşluğa bırakarak intihar etmek isteyen D.K., isimli kadını polis sarktığı pencereden son anda kurtardı.
Olay, Pamukkale
ilçesi Fatih Mahallesi
'ndeki bir otelin 7. katında meydana geldi. İddialara göre, eşi ile sorunları olan ve boşanmak üzere olan D.K., isimli 32 yaşındaki genç kadın sabah saatlerinde otele gelerek 7. kattan kendisine bir oda kiraladı. Ardından otelin penceresine çıkan kendisini sarkıtarak atlamak istedi. Kadının durumunu gören çevredekiler durumu polis ve 112 acil servis ile itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kadını ikna etmeye çalıştı. İtfaiye
ekipleri ise bu sırada otelin bahçesine hava yastığı açarak kadının atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Ancak kadın ikna olmayı kendisini boşluğa bırakmak isteyince devreye giren polis kadını kollarından yakalayarak içeri çekti.
Yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kayıt altına alındı. Görüntüyü çeken kişilerin ise hayli heyecanlı ve panik içerisinde oldukları görülüyor. Polis
tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:45 Kaynak: İHA
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