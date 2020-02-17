Polis "sosyal medya" timi kurdu - Son Dakika
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Polis "sosyal medya" timi kurdu

7 saat önce

Adana emniyeti, Siber ve Toplum Desteklik Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bir tim kurarak okul okul gezip öğrencileri sosyal medyanın zararlarına karşı uyarıyor.

Polis

Adana emniyeti, Siber ve Toplum Desteklik Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bir tim kurarak okul okul gezip öğrencileri sosyal medyanın zararlarına karşı uyarıyor.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş son dönemlerde sosyal medya üzerinden özellikle öğrencilerin mağdur edilmesi üzerine Siber ve TDP Şube Müdürlüğü ekiplerine, okul okul gezerek öğrencilere sosyal medyanın doğru kullanımı ve zararlarının anlatılması talimatı verdi. Bunun üzerine TDP ve Siber ekiplerinin kurulan "sosyal medya" timi harekete geçip okul okul bilgilendirme toplantıları yapmaya başladı.


Polis Adana'daki birçok okulu gezerek burada toplantılar düzenleyerek öğrencileri sosyal medyaya karşı uyardı. Polis öğrencilere özellikle sosyal medyada kişisel bilgilerin tamamen yazılmaması gerektiğini, yazıldığı takdirde kimlik numarası, isim-soy isim, telefon numarasını hem dolandırıcıların, hem teröristlerin hem de kötü niyetli insanların alıp onları kullandığını söyledi. Polis öğrencilere sosyal medyada duydukları her şeye de inanmamaları gerektiğini, sosyal medyada verilen bir bilgiyi mutlaka teyit etmeleri gerektiğini, çünkü daha önce yaşanan toplumsal olayların sosyal medyadan yayılan yalan bilgiler nedeniyle çok büyüdüğünü söyledi. Ayrıca sosyal medyada özellikle kız çocuklarının fotoğraflarını herkese açık bir şekilde yayınlamaması gerektiğini kötü niyetli insanların bu fotoğrafları alıp başka amaçla kullanabileceğini söyledi. Polis ayrıca internet üzerinden yayılan ve birçok intiharlara neden olan oyunlardan da uzak durmalara gerektiği konusunda uyarıda bulundu. "Sosyal medyada her gördüğün doğru değildir, inanma" sloganıyla düzenlenen eğitimleri polisin yıl sonuna kadar sürdürüp bütün okullara ulaşacağı öğrenildi. - ADANA

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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