Polis Suçlulara Göz Açtırmadı

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı 'Gece Kartalları' 6 milyon 477 bin 602 kişinin GBT sorgusunu yaptı.

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı 'Gece Kartalları' 6 milyon 477 bin 602 kişinin GBT sorgusunu yaptı. 'Yunuslar' ise 300 bin 879 uyuşturucu hap ele geçirdi. Mobil Park Timleri 367 bin 288 park denetlemesi yaptı. Devriye ekipleri ise, aranan 52 bin 879 kişiyi yakaladı.



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün birer kolu olarak görev yapan 'Gece Kartalları' olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 'Yunuslar' olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Mobil Park Timleri ve Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin 1 Ocak'tan itibaren yaptıkları faaliyetler ortaya çıktı.



GECE KARTALLARI 6 MİLYON 477 BİN 602 KİŞİNİN GBT SORGUSU YAPTI



Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin 1 Ocak 2018'den 30 Kasım'a kadar yaptığı çalışmalarda 6 milyon 477 bin 602 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Tarihler arasında 400 bin 404 araç denetlendi. Aranan 11 bin 247 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 433 ruhsatsız tabanca, 79 pompalı tüfek, 12 tane kurusıkıdan bozma tabanca, 927 kurusıkı tabanca ve 62 kesici alet ele geçirildi.



YUNUSLAR, 300 BİN 879 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRDİ



Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin 16 Aralık'a kadar yaptığı çalışmalarda 333 bin 780 kişinin GBT sorgusu yapılarak 91 bin 783 araç denetlendi. Yapılan incelemelerde 2 bin 309 aranan şüpheli yakalandı. Toplamda 4 bin 230 konuda 3 bin 884 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 627 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, 12 av tüfeği, 12 kurusıkıdan bozma tabanca, 26 kurusıkı tabanca, değişik çaplarda ve kalibrelerde 5 bin 215 mermi ve fişek, 66 çalıntı motosiklet, 18 kilo 584 gram uyuşturucu madde ile 300 bin 879 uyuşturucu hap ele geçirildi.



MOBİL PARK TİMLERİ 367 BİN 288 PARK DENETLEMESİ YAPTI



Mobil Park Timleri'nin 21 Aralık'a kadar yaptığı çalışmalarda 367 bin 288 park denetlemesi yaptı. Parklarda bulunan 1 milyon 182 bin 485 kişinin GBT sorgulaması yapılarak aranan 9 bin 320 kişi yakalandı. 31 kişi 'Cinsel taciz' ve 'Cinsel istismar' şüphelisi yakalanarak işlem yapıldı. Öte yandan, 72 kilo 634 gram uyuşturucu madde, 5 bin 509 uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplam da 29 bin 603 kişiye adli işlem, 9 bin 494 kişiye ise idari işlem yapıldı.



DEVRİYE EKİPLER ARANAN 52 BİN 879 KİŞİYİ YAKALADI



Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin 21 Aralık'a kadar yaptığı çalışmalarda 14 milyon 224 bin 283 kişiye GBT sorgusu, 857 bin 197 araç sorgusu yaptı. Yıl içinde yapılan çalışmalarda aranan 52 bin 879 kişi yakalandı. Toplam 277 bin 170 kişiye adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

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