Son Dakika Haberleri: Polis suçlulara göz açtırmıyor
Son Dakika 3. Sayfa Polis suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Polis suçlulara göz açtırmıyor

6 saat önce

Gaziantep'te polisin yaptığı çalışmalarda 13 şüpheliye hırsızlıktan, 48 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapılırken, 31 aranan şahıs da yakalandı.

Polis suçlulara göz açtırmıyor, System.String[]

Gaziantep'te polisin yaptığı çalışmalarda 13 şüpheliye hırsızlıktan, 48 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapılırken, 31 aranan şahıs da yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 140 gram uyuşturucu madde, uyuşturtucu hap, hassas terazi, 5 adet madde kullanımında kullanılan enjektör, 10 tabanca, 59 fişek, şarjör, yüklü miktarda sahte çek, bir miktar sahte para, kapsam dışı bıçak, 4 çalıntı cep telefonu,


çalıntı powerbank, çalıntı 34 parça kahvaltı seti, çalıntı çeyiz seti, çalıntı 12 parça yemek takımı, çalıntı 6 parça güveç seti, 2 adet hacizli yakalamalı araç, hacizli yakalamalı motosiklet, çalıntı buluntu araç ve kumar makinesi ele geçirildi. Polisin çalışmalarında 13 şüpheliye hırsızlıktan, 48 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapılırken, 31 aranan şahıs da yakalandı. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu: Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak
Rabia Naz soruşturmasında görevli polis: Yüksekten düşme ama intihar değil Güleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalıştı Gözaltına alınan İSPARK değnekçileri, dakikalar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:34:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis suçlulara göz açtırmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]