Polis suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep'te polisin yaptığı çalışmalarda 13 şüpheliye hırsızlıktan, 48 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapılırken, 31 aranan şahıs da yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 140 gram uyuşturucu madde, uyuşturtucu hap, hassas terazi, 5 adet madde kullanımında kullanılan enjektör, 10 tabanca, 59 fişek, şarjör, yüklü miktarda sahte çek, bir miktar sahte para, kapsam dışı bıçak, 4 çalıntı cep telefonu,



çalıntı powerbank, çalıntı 34 parça kahvaltı seti, çalıntı çeyiz seti, çalıntı 12 parça yemek takımı, çalıntı 6 parça güveç seti, 2 adet hacizli yakalamalı araç, hacizli yakalamalı motosiklet, çalıntı buluntu araç ve kumar makinesi ele geçirildi. Polisin çalışmalarında 13 şüpheliye hırsızlıktan, 48 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapılırken, 31 aranan şahıs da yakalandı. - GAZİANTEP