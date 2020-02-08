Polis, suçluların aracının tavanında 3 kilometre gitti - Son Dakika

Polis, suçluların aracının tavanında 3 kilometre gitti

Rusya, (DHA)- Rusya'da bir polis memuru, kaçmaya çalışan hırsızların aracının üzerine atlayarak tavan kısmına tutundu. Polis memuru bu şekilde 3 kilometre boyunca aracın üzerinde kaldı. Diğer polislerin de devreye girmesiyle hırsızlar yakalandı.

Olay, ülkenin İrkutsk şehrinin Leninsky bölgesinde meydana geldi. 2 hırsız, içinde banka kartları ve mücevher bulunan bir aracın içinde çantaları çalmaya çalıştığı sırada polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi. Polis ekiplerini fark eden hırsızlar ise hemen çantaları alarak, yine çalıntı olan bir araca binip, kaçmaya çalıştılar.

POLİS, 'ÖRÜMCEK ADAM' GİBİ ARACA TUTUNDU

Ancak, polis memurlarından biri hırsızların kullandığı aracın üzerine atlayarak tavan kısmına tutundu. Polis memuru 3 kilometre boyunca, süratle giden aracın üzerinde kaldı. Bu sırada takipte olan diğer polis ekipleri çalınan aracın tekerine ateş ederek, aracı durdurmayı başardı ve hırsızları gözaltına aldı.