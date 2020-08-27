Polis, sulama kanalında yüzen gençleri havuza götürdü - Son Dakika

ADANA'da polisler, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen sulama kanalında yüzen gençleri ekip aracıyla alıp, havuza götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sulama kanallarına giren çocuk ve gençlere yönelik uygulama başlattı. Aşırı sıcaklarla birlikte boğulma olaylarının artması üzerine polisler, Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde bulunan, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlı sulama kanalı çevresinde kontrole çıktı. Polisler, sulama kanalına girenleri uyarıp, boğulma olaylarına karşı broşür dağıttı. Gençler, daha sonra ekip araçlarına bindirilerek, yakında bulunan havuza götürüldü. Havuza girerek, serinleyen gençler, polis ekiplerine teşekkür etti. Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.