Son Dakika Haberleri: Polis sulama kanallarına giren çocukları tek tek uyardı
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Polis sulama kanallarına giren çocukları tek tek uyardı

13 dakika önce

Havaların ısınmasıyla birlikte sulama kanallarına giren genç, çocuk ve vatandaşlara yönelik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Polis sulama kanallarına giren çocukları tek tek uyardı, System.String[]
Havaların ısınmasıyla birlikte sulama kanallarına giren genç, çocuk ve vatandaşlara yönelik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Her yıl havaların ısınmaya başlamasıyla beraber bilinçsizlik ve tedbirsizlik sonucu sulama kanallarında, çaylarda, denizlerde, baraj göletlerinde, nehirlerde çok sayıda vatandaş hayatını kaybediyor. Bu kayıpların önüne geçilebilmesi amacıyla Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumlar ile koordineli projeli çalışmalar başlatılması planlandı. Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Antalya Merkez ve ilçelerinde eş zamanlı uygulanması planlanan çalışmalarda sistematik şekilde bilinçsizlikten, tedbirsizlikten ve imkansızlıktan kaynaklanan sebeplerle yaşanan boğulma olaylarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir" denildi.

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan saha çalışmalarında, Göksu mahallesinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalında serinlemek maksadıyla kanala giren kişilere yönelik konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı suya girmelerinin önüne geçildi. - ANTALYA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
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