Son Dakika Haberleri: Polis şüphelendi, üstlerinden ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Polis şüphelendi, üstlerinden ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı

Polis şüphelendi, üstlerinden ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 2 şahsın üzerinden ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı.

Polis şüphelendi, üstlerinden ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 2 şahsın üzerinden ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı.


Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği, Aliağa ilçesi plajlar kavşağında bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta ve T.Z.K. (42) ile A.A.'nın (29) üzerinde arama yapan ekipler, şahısların üzerinde uyuşturucu buldu. Bunun üzerine nöbetçi cumhuriyet savcılığından arama kararı alındı ve şahısların kullandıkları 4 ayrı ikamette de arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 11 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.Z.K. ve A.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Aliağa, Polis, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı
İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:40:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis şüphelendi, üstlerinden ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]