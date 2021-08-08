Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı - Son Dakika

Tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Edanur, 15. kattan atlayarak intihar etti

Zeki ve çevik ama ahlakı sorgulanır! Kimsenin aklına gelmeyecek bir kötülük yaptı

Balıkesir'in ardından bir kara haber de İzmir'den! Servis minibüsü şarampole yuvarlandı

İstanbul'a geçişlerin yoğun olması nedeniyle polis ekiplerinin sık sık denetleme gerçekleştirdiği Kocaeli Dilovası TEM Otoyolu mevkisinde, 68 Afgan göçmen yakalandı. Otobüsün 2 sürücüsü gözaltına alındı.

İL GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİLER

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası gişeleri çıkışında bir otobüsü durdurdu. Yapılan kontrolde, otobüste yolculuk eden 68 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Otobüs şoförleri İ.H.Ç. ve H.D. gözaltına alındı. 68 kaçak göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.