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Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı - Son Dakika

Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı

08.08.2021 17:35

Polis ekiplerinin İstanbul'a çok yakın bir mesafedeki Dilovası TEM Otoyolu gişelerinde durdurduğu otobüsün içerisinde 68 kaçak Afgan göçmen çıktı. Araçtakiler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İstanbul'a geçişlerin yoğun olması nedeniyle polis ekiplerinin sık sık denetleme gerçekleştirdiği Kocaeli Dilovası TEM Otoyolu mevkisinde, 68 Afgan göçmen yakalandı. Otobüsün 2 sürücüsü gözaltına alındı.

İL GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİLER

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası gişeleri çıkışında bir otobüsü durdurdu. Yapılan kontrolde, otobüste yolculuk eden 68 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Otobüs şoförleri İ.H.Ç. ve H.D. gözaltına alındı. 68 kaçak göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı

Dilovası, Kocaeli, Polis, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • nihat karayel: antalya istanbulda suriyelileri ankarada izmirde afganları bakalım isterse 20 milyon gelsin nasıl olsa 10 milyona yaklaştılar nasıl olsa büyük şehirler artık onların memleketleri Cevap Yaz 29 1 Yayından Kaldır
  • Alper Akçın: Kimlik olmamasına rağmen, (akş) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır. Şu an bunlardan 1.000.000 kat daha fazlası lazım bu canım memlekete. Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı - Son Dakika
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