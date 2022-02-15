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Polis şüphelendiği şahsın üstünde esrar ele geçirdi - Son Dakika

Polis şüphelendiği şahsın üstünde esrar ele geçirdi

15.02.2022 13:51
Polis şüphelendiği şahsın üstünde esrar ele geçirdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir şahsın üzerinden esrar ele geçirdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir şahsın üzerinden esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde devriye gezen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Şahsın kimlik kontrolünün ardından üst aramasını yapan ekipler kağıda sarılı vaziyette esrar ele geçirdi. Olayın ardından A.G., isimli şahsı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Hisarcık, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis şüphelendiği şahsın üstünde esrar ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis şüphelendiği şahsın üstünde esrar ele geçirdi - Son Dakika
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