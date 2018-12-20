Polis Şüpheli Kovalamacası
6 saat önce
Adana'da akü çaldıkları öne sürülen biri kadın iki kişi, polisten kaçtıkları araçla kaza yapınca yakalandı.
Adana
'da akü çaldıkları öne sürülen biri kadın iki kişi, polisten kaçtıkları araçla kaza yapınca yakalandı. İmamoğlu
ilçesinde akü hırsızlığına karıştığı iddia edilen iki şüphelinin kaçtıkları aracı tespit eden polis ekipleri, zanlıları takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren zanlılar, merkez Sarıçam
ilçesi Yavuz Sultan Selim
Mahallesi ara sokaklarına yöneldi.
Bu sırada zanlıların kaçtığı otomobil, önce park halindeki bir araca, daha sonra öğrenci yurdunun tel örgülerine çarparak durdu.
Araçtaki şüpheliler Burak D. (26) ile Rabia B. (19) yakalandı. Otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu iddia edilen 2 kamyon aküsü bulundu.
Gözaltına alınan zanlıların hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:17 Kaynak: AA
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